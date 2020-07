Calciomercato Milan – Dalla Spagna: rossoneri in pole position per Roca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – “Più fuori che dentro l’Espanyol”: con questo titolo il ‘Mundo Deportivo‘ ha sottolineato, in suo articolo, come Marc Roca, classe 1996, centrocampista centrale spagnolo, difficilmente resterà a giocare nella fila dei ‘pericos‘, retrocessi in Segunda División, anche nella stagione 2020-2021.

Il futuro di Roca, dunque, sarà con tutta probabilità lontano da Barcellona e dalla Catalogna: il calciatore, mancino, è sotto contratto con l’Espanyol fino al 30 giugno 2022, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro ma i catalani sanno benissimo come nessun club offrirà quella cifra.

Ecco, dunque, che Roca potrebbe andare via per molto meno: nei giorni scorsi il Diavolo ha incontrato gli agenti di Roca (gli stessi di Emerson Royal, n.d.r.), e, per questo, ha riferito il ‘Mundo Deportivo‘, i rossoneri sembrano essere in pole position rispetto le concorrenti al cartellino del numero 21 biancoazzurro.

Roca, in particolare, piace a più di qualche squadra in Premier League e, nel recente passato, era finito anche nel mirino del Bayern Monaco. A CENTROCAMPO, INTANTO, IL DIAVOLO VALUTA ANCHE UN ALTRO PROMETTENTE PROFILO >>>

