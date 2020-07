Calciomercato Milan – Emerson, pista “molto complicata”: i motivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web ufficiale di ‘Sky Sport‘, sarebbe “molto complicata” la pista che potrebbe portare Emerson Royal, classe 1999, dal Barcellona, club proprietario del suo cartellino, al Milan.

In un recente incontro con gli agenti di Emerson, infatti, il Milan ha confermato il suo interesse per il terzino destro brasiliano, autore, in questa stagione, di 3 gol e 6 assist in 34 gare con la maglia del Betis, club in cui, tecnicamente, dovrebbe giocare in prestito fino al 30 giugno 2021.

Il Barcellona, però, per cedere Emerson, chiede ben 35 milioni di euro anche perché dovrebbe stornare una percentuale da questo introito per risarcire il Betis, poiché gli porterebbe via il calciatore con un anno di anticipo rispetto l’accordo preso la scorsa estate con la società andalusa.

Per ‘Sky Sport‘, quindi, al momento non sembrano esserci grandi margini per arrivare a un’intesa, ma è possibile che se ne riparli più avanti, a calciomercato iniziato. IL MILAN, INTANTO, STA PER FIRMARE IL RINNOVO DI CONTRATTO CON UNO DEI SUOI PEZZI PREGIATI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓