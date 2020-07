Calhanoglu: “Contento per il rinnovo di Pioli. Ibra è molto importante per noi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco del Diavolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a 48 ore da Sampdoria-Milan, in programma mercoledì sera, ore 19:30, allo stadio ‘Luigi Ferraris‘ di Genova. Queste le dichiarazioni di Calhanoglu:

Su Stefano Pioli: “E’ un allenatore importante non solo per me, ma anche per i miei compagni. All’inizio voleva capire e cosa volevamo anche noi in campo, durante le seduta di video-analisi. E’ un allenatore che ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, ha lavorato bene. Abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme, noi e il suo staff”.

Sul rinnovo di Pioli: “Sono molto contento. Penso che per lui è stato un periodo difficile, la gente scriveva altre cose su Ralf Rangnick, ma lui si è sempre comportato da professionista, da allenatore. Ha lavorato benissimo per noi, per mandare avanti la squadra più avanti possibile”.

Sul vero Milan e su Zlatan Ibrahimovic: “Penso che siamo questi di questo mese. Siamo una squadra che vuole sempre vincere: abbiamo una grande mentalità, grande passione e grazie a Zlatan che ci aiuta. Un giocatore molto importante per noi, per la squadra. Ma non abbiamo ancora finito. Guadiamo avanti per la prossima stagione, siamo pronti”.

