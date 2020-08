Milan Top News – Parla Boban, Bakayoko vuole i rossoneri, ecco Roback!

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti di giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Giornata importante in casa Milan con molte notizie di calciomercato e non solo. Al Corriere del Ticino è tornato a parlare Zvonimir Boban, toccando diversi temi tra cui il suo addio ai rossoneri e le motivazioni che hanno portato a questa scelta.

Tiémoué Bakayoko lancia un messaggio chiaro al Milan. Il francese oggi ha parlato a TMW e ha espresso chiaramente le sue volontà sul futuro. In uscita in casa rossonera sempre alcuni esuberi. Su tutti Ricardo Rodríguez, vicinissimo al Torino, e oggi è andato di scena un incontro a Casa Milan tra dirigenza rossonera, agente dello svizzero e il ds del Toro Vagnati. In uscita, a sorpresa, anche Pepe Reina che potrebbe tornare in Spagna: piace al Valencia che lo vorrebbe per il dopo Cillessen.

Intanto, si può dire un nuovo calciatore del Milan Emil Roback, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche alla ‘Madonnina’. Fa sempre discutere il futuro di Sandro Tonali: ecco il punto della situazione>>>

