Calciomercato Milan – Roback, concluse le visite mediche a ‘La Madonnina’

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Emil Roback, classe 2003, attaccante svedese che il Milan ha prelevato dall’Hammarby per 1,5 milioni di euro, ha terminato da pochi minuti le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano.

Ora Roback dovrà ottenere l’idoneità sportiva e, successivamente, si recherà presso la sede di ‘Casa Milan‘ per firmare il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023. Terminato tutto l’iter, poi, Roback ripartirà per la Svezia. IL DIRETTORE SPORTIVO DELL’HAMMARBY LO HA PRESENTATO COSÌ >>>