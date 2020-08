Calciomercato Milan – Roback a ‘La Madonnina’ per le visite mediche

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Emil Roback, classe 2003, centravanti svedese che il Milan ha prelevato dall’Hammarby per 1,5 milioni di euro, è arrivato pochi minuti fa, presso la clinica milanese ‘La Madonnina‘, per svolgere le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi.

Roback si aggregherà al Milan Primavera di mister Federico Giunti. L’operazione Roback, per il Diavolo, è stata condotta dall’agente sportivo Luca Ariatti, che aveva già sovrinteso al trasferimento di un altro svedese, il trequartista Lukas Björklund, classe 2004, in maglia rossonera. SCOPRI LE ABILITÀ DI ROBACK GUARDANDO QUESTO VIDEO >>>