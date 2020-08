Milan, ecco Roback: le migliori giocate – Gol e skills (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Emil Roback, attaccante classe 2003, è già in Italia. È di stamattina la notizia che il Milan lo ha acquisto dall’Hammarby, club di cui è co-proprietario Zlatan Ibrahimovic. Pare sia proprio lui a mandarlo, o che almeno lo abbia fortemente consigliato a Paolo Maldini e Ricky Masara. A che cifre? Si parla di 1,2 milioni di euro più bonus.

Ma conosciamo meglio Roback: classe 2003, attaccante di peso e velocità, ama giocare il pallone e partecipare all’azione. Alto 186 cm, piede preferito: destro. Ha giocato per la Svezia U16 e U17, segnando in totale 4 gol in 8 presenze.

Il Milan lo ha letteralmente soffiato all’Arsenal. Battuta la concorrenza dei Gunners addirittura al fotofinish. Sul giocatore c’erano altri club tra cui anche il Bayern Monaco. Insomma, a tutti gli effetti è visto come un potenziale campione. È ancora minorenne, dunque andiamoci piano con i paragoni e con le aspettative.

Giocherà nella Primavera di Mister Federico Giunti, risalita in prima divisione. Un motivo in più per guardare il Milan Primavera la prossima stagione: dopo Pierre Kalulu, osservato speciale sarà anche Roback. E chissà che proprio Ibra non vada sugli spalti del Vismara, prima o poi durante la stagione, a guardare da vicino i giovanissimi rossoneri.

