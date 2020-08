Calciomercato Milan – Tentazione Chiesa, ma c’è un problema: i dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il sogno manifesto del Milan, una vera e propria tentazione per il Diavolo, sarebbe quello di acquistare Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo della Fiorentina che, nell’ultima stagione in viola, ha messo a segno 11 gol e fornito 9 assist per i compagni in 37 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Diversi ‘rumors‘ di calciomercato, nelle ultime ore, parlano di un’accelerata dei rossoneri per Chiesa, sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2022, ma, in realtà, ogni tentativo di mediazione per abbassare le richieste economiche del patron della società gigliata, l’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, sarebbe fin qui andato praticamente a vuoto. Commisso concederà il via libera a Chiesa senza problemi, in presenza, però, di un’offerta consona al valore del calciatore secondo i viola.

Commisso, per privarsi di Chiesa, chiede, al momento, 70 milioni di euro. Un investimento che il Milan non può sostenere. ECCO LE ALTERNATIVE AL GIOIELLO DELLA FIORENTINA PER IL DIAVOLO >>>