TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 agosto 2020

‘Tuttosport‘, in prima pagina, parla del calciomercato della Juventus di Andrea Pirlo: i bianconeri vanno verso una rivoluzione dell’organico che sarà messo a disposizione del neo-allenatore. Ha salutato già tutti Blaise Matuidi, che giocherà in MLS con l’Inter Miami di David Beckham: restano in partenza da Torino anche Mattia De Sciglio, Sami Khedira, Douglas Costa e Gonzalo Higuaín.

In alto, sotto la testata, richiamo alla vittoria dell’Inter di Antonio Conte sul Bayer Leverkusen (2-1): i nerazzurri di ‘Big Rom‘, Romelu Lukaku, attendono, adesso, la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea per conoscere la loro prossima avversaria in semifinale di Europa League.

Quindi, si parla delle ultime novità in casa Atalanta, sul fronte sponsor e stadio e del calciomercato del Torino: summit con la Sampdoria per un’accoppiata che farebbe felice l’ex blucerchiato Marco Giampaolo: Bartosz Bereszysnki e Federico Bonazzoli.

