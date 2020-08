Milan, ecco Kalulu: il jolly di difesa che partirà dalla Primavera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In attesa che il Milan ufficializzi i rinnovi contrattuali di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, senza dimenticare anche i faldoni che riguardano Hakan Calhanoglu e Alessio Romagnoli, il club rossonero annuncia il suo primo colpo per la prossima stagione. Quel Pierre Kalulu che aveva sostenuto a giugno le visite mediche per i rossoneri.

Duttile, giovane e di talento. L’ex capitano del Lione U19, secondo Tuttosport, inizierà dalla squadra Primavera di Federico Giunti come fuori quota (è un classe 2000) per poi essere costantemente osservato e visionato da Stefano Pioli per il salto in prima squadra. Kalulu, che non ha ancora esordito tra i professionisti, avrebbe dovuto fare il salto coi grandi nella prossima stagione, ma il Lione non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo.

Così il Milan a parametro zero si è assicurato un potenziale ottimo giocatore per gli anni a venire. “Ho scelto il Milan perché ha mostrato subito grande interesse per me e tanta volontà di avermi in squadra. Mi è stato esposto un progetto che mi piaceva, che può permettermi di crescere ed esprimere tutto il mio potenziale. Ero felicissimo che un club così grande, fosse interessato a me. Fa piacere essere conosciuti e fare una buona impressione”, le prime parole a Milan TV di Pierre.

“Sono molto giovane, polivalente, posso fare tutti i ruoli in difesa. Le mie qualità sono: velocità, copertura difensiva, mi piace molto difendere… Penso di essere abbastanza completo da qualsiasi punto di vista. Queste sono le mie qualità”, ha dichiarato sul suo ruolo. E infine: “A chi mi ispiro? Ai grandi giocatori del passato del Milan… Maldini e Seedorf. Idoli? Non ho degli idoli in particolare, cerco di ispirarmi a tutti i grandi campioni. Si può e si deve imparare da tutti”.

