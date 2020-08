Milan, rinnovo Donnarumma: c’è ottimismo, si discute sulla clausola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport di questa mattina, ecco le ultime circa il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma con il Milan. Secondo la rosea, così come nel caso di Zlatan Ibrahimovic, la società ha molto ottimismo circa il buon esito della trattativa, ma serve ancora del tempo prima di arrivare ad un accordo.

La parola d’ordine è, dunque, pazienza. Il contratto di Donnarumma scade tra 10 mesi e quindi non c’è ancora molto tempo a disposizione del club rossonero, ma il portiere ha dato piena disponibilità a restare e così sarà. Sia il classe 1999 che il suo entourage, tuttavia, vogliono inserire una clausola che permetta al portiere una via d’uscita in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Si tratta ancora sul valore della possibile clausola da inserire nel rinnovo di contratto.

