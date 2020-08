Bakayoko: “Milan nel mio cuore. Al momento sono del Chelsea, ma …”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sta prendendo corpo, in queste ore, la trattativa tra Chelsea e Milan per il trasferimento di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, in rossonero.

Il centrocampista francese, come si ricorderà, ha già indossato i colori del Diavolo, quando, nella stagione 2018-2019, giunto in prestito proprio dai ‘Blues‘, aveva totalizzato 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con un gol all’attivo nel derby di ritorno contro l’Inter in campionato.

Ora Chelsea e Milan stanno trattando per una nuova cessione di Bakayoko alla squadra meneghina: vedremo se a titolo definitivo o se in prestito con obbligo di riscatto e, soprattutto, a quali cifre. Pagato 40 milioni di euro dai londinesi nell’estate 2017, oggi Bakayoko pesa, nel bilancio del club di Roman Abramović, precisamente 16 milioni di euro.

Oggi, intercettato telefonicamente dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, Bakayoko ha commentato così i ‘rumors‘ di mercato che lo riguardano: “Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà”. QUESTA LA STRATEGIA DEL MILAN SUL GIOCATORE >>>