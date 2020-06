Milan Top News – Nuovo stop per Duarte, grave lutto per Gattuso

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. In attesa del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic – lo svedese è atteso domani a Milano – il club rossonero continua ad allenarsi a Milanello. Nella giornata di oggi una pessima notizia per Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, infatti, perderà Léo Duarte per un mese a causa di uno stiramento ai flessori.

Sul fronte panchina si avvicina sempre di più Ralf Rangnick, che – secondo SportMediaset – avrebbe diramato la lista dei possibili colpi di mercato. Jovic potrebbe essere il primo nome per rinforzare l’attacco, mentre in difesa piacciono sempre Milenkovic e Dumfries. Gravissimo lutto in casa Rino Gattuso che ha perso quest’oggi la sorella Francesca di appena 37 anni: il post del Milan>>>

