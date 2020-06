Calciomercato Milan – Da Milenkovic a Jovic: ecco la lista di Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, in occasione di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, e delle 12 gare che mancano per la conclusione della Serie A 2019-2020, molti calciatori rossoneri andranno alla caccia di una riconferma anche per l’anno venturo.

Già, perché Ralf Rangnick, che sarà il prossimo tecnico del Milan, ha già consegnato ad Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, la lista degli acquisti da effettuare nel corso dell’imminente sessione di calciomercato. Si tratta di cinque colpi che alzeranno, per il tedesco, il livello di competitività del Diavolo.

Per la difesa, il prescelto è Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale serbo che la Fiorentina valuta 30 milioni di euro. Possibile, per arrivare al giocatore viola, uno scambio con il cartellino di Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano suo coetaneo. Dietro l’operazione, la regia dell’agente di Milenkovic, Fali Ramadani.

Ramadani è anche l’agente di un altro serbo, il centravanti Luka Jovic, anch’egli classe 1997, di proprietà del Real Madrid ed obiettivo numero uno del Milan per rinforzare, invece, il proprio attacco. Per compiere, però, un tentativo concreto per Jovic, i rossoneri aspetteranno prima le mosse dei ‘Blancos‘ sul mercato.

Per quanto riguarda il centrocampo, Rangnick vuole Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese che per ‘Der Professor‘ è una vera e propria ossessione, avendolo lanciato al RB Salisburgo in giovanissima età, e Florentino Luís, classe 1999, centrocampista del Benfica, per il quale sono in corso negoziati tra le parti.

Infine, Mino Raiola, agente di Denzel Dumfries, sta lavorando per cercare di far abbassare le pretese del PSV Eindhoven per il suo assistito, terzino destro che tanto piace al Diavolo: attualmente, infatti, Dumfries è valutato 20 milioni di euro. SEMPRE IN OLANDA IL MILAN HA TROVATO LA SUA EVENTUALE ALTERNATIVA >>>