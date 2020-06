Allenatore Milan – Gazidis tira dritto: Diavolo, avanti con Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, va dritto su Ralf Rangnick. In attesa, infatti, dell’incontro tra il manager tedesco e Gordon Singer, che avverrà a Londra ma non in tempi brevi (i due vogliono vedersi di persona e non in video-conferenza …), la situazione in casa Milan, per la stagione 2020-2021, sembra ormai essere delineata.

Salvo clamorosi colpi di scena, i rossoneri, l’anno venturo, saranno guidati da Rangnick che porterà anche un nuovo modo di lavorare. Una situazione molto simile a quella che, da anni, va in scena in Inghilterra: Rangnick non sarà soltanto allenatore, ma un manager, che si occuperà del campo ed anche del mercato. Il nativo di Backnang, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia rappresenterebbe, di fatto, un ‘unicum‘ nel nostro Paese.

Rangnick, definito da ‘Tuttosport‘ un “fagocitatore di deleghe e poteri”, porterebbe all’uscita di scena, in casa Milan, di Paolo Maldini, attuale direttore tecnico, il quale, più volte, ha definito Rangnick non idoneo per un club storico come quello rossonero. Potrebbe rimanere Frederic Massara, anche se la Roma sta pensando ad un suo ritorno nel caso dell’addio anticipato del direttore sportivo Gianluca Petrachi.

Il tedesco, ad ogni modo, arriverebbe a Milano con le spalle coperte dalla proprietà: Gordon Singer, figlio di Paul, fondatore del fondo Elliott Management Corporation che detiene le quote di maggioranza del club di Via Aldo Rossi dal luglio 2018, è rimasto impressionato dal modo di fare e di lavorare di Rangnick, il quale porterebbe al Milan calciatori giovani, ma dall’altissimo potenziale che, nel breve futuro, dovrebbero portare il Diavolo ad essere nuovamente competitivo.

Elliott, dunque, ha scelto chi sarà il leader del Milan nel suo terzo tentativo di far rinascere la squadra rossonera e questi è Ralf Rangnick. Va messo tutto nero su bianco, in via definitiva, anche perché devono essere ancora definiti gli uomini che comporranno il suo staff in rossonero, sia i tedeschi sia gli italiani. In attesa del faccia a faccia decisivo, Stefano Pioli tirerà avanti fino ad agosto. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL MILAN. DATE, ORARI E COPERTURA TELEVISIVA DEI MATCH DI SERIE A >>>