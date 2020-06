Calciomercato Milan – È Mazraoui l’alternativa a Dumfries | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto in vista della prossima stagione il Milan vuole poter disporre di un nuovo terzino destro. Uno tra Andrea Conti e Davide Calabria, con il secondo favorito (piace a Bologna e Siviglia), dovrebbe essere ceduto per fare spazio ad un nuovo innesto nell’organico rossonero.

La prima scelta del Milan, oramai si è capito, è Denzel Dumfries, classe 1996, capitano del PSV Eindhoven. Seguito e promosso da Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del club di Via Aldo Rossi, l’eventuale arrivo di Dumfries sarebbe benedetto anche da Ralf Rangnick, che dovrebbe diventare il prossimo allenatore del Milan. Un elemento di spinta, tecnico e veloce, in grado di dominare la fascia.

Il PSV Eindhoven, però, chiede tanto per Dumfries: 25 milioni di euro. Nell’affare non accetta l’inserimento del cartellino di Ricardo Rodríguez, in prestito al ‘Philips Stadion‘ in questi ultimi mesi. Sempre in Olanda, però, guarda il Milan per l’alternativa nel caso di un mancato acquisto di Dumfries.

I rossoneri, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, puntano, infatti, anche su Noussair Mazraoui, classe 1997, laterale destro marocchino di proprietà dell’Ajax che piace anche alla Roma. Mazraoui, sotto contratto con i ‘Lancieri‘ di Amsterdam fino al 30 giugno 2022, in possesso anche del passaporto olandese e quindi tesserabile come comunitario, costa molto meno rispetto al collega.

Per acquistare Mazraoui, infatti, il Milan potrebbe cavarsela sborsando una cifra compresa tra i 10 ed i 15 milioni di euro.