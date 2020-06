Calciomercato Milan – Fiorentina su Paqueta: la strategia di Commisso

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano che il Milan ha acquistato nel gennaio 2019 dal Flamengo per quasi 45 milioni di euro bonus inclusi, ha fin qui deluso le aspettative e, pertanto, nel caso in cui non si riprenda bene in questa fase finale della Serie A 2019-2020, potrebbe essere ceduto nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Come noto, Paqueta è l’oggetto del desiderio della Fiorentina di Rocco Commisso, che vorrebbe regalare l’ex stella del ‘Mengão‘ al popolo della Fiesole per la stagione 2020-2021. Il Milan, per ragioni di bilancio, onde evitare pericolose minusvalenze, non può cedere Paqueta per meno di 30 milioni di euro. Cifra, questa, che i viola non sembrerebbero disposti ad investire subito.

Ecco perché, secondo ‘calciomercato.com‘, l’idea della Fiorentina sarebbe quella di prendere Paqueta in prestito biennale, fino al 30 giugno 2022, con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Vedremo, adesso, se il club di Via Aldo Rossi giudicherà tale proposta soddisfacente. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SUL RUOLO DI NUOVO TERZINO DESTRO DEL MILAN >>>