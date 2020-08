Milan Top News – Ibra, stop al rinnovo? Intanto, ufficiale Roback

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. La news più importante è la possibile frenata sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic riportata da SportMediaset e dalla Gazzetta. Mino Raiola avrebbe chiesto per il suo assistito un ingaggio di 7.5 milioni a fronte dei 5 milioni offerti da Ivan Gazidis. Intanto, lo svedese è in Sardegna dove ha incontrato l’amico Sinisa Mihajlovic.

Nel giorno dell’ufficialità di Emil Roback che si aggregherà alla squadra Primavera, il Milan lavora anche sulle uscite. Rodríguez è ormai ad un passo dal Torino, mentre Calabria e Reina sono destinati alla Liga spagnola.

Due ex rossoneri hanno parlato quest’oggi: Mauro Tassotti e Adel Taarabt.