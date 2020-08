Calciomercato Milan – Reina e Calabria, probabile futuro nella Liga

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan ha in rosa due calciatori che, avendo ricevuto delle proposte interessanti, possono partire a breve giro di posta.

Si tratta di Pepe Reina, classe 1982, portiere iberico rientrato dal prestito all’Aston Villa e legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2021 e di Davide Calabria, classe 1996, terzino destro cresciuto nel vivaio che, qualora fosse ceduto, assicurerebbe al club una cospicua e totale plusvalenza.

Per Reina c’è una proposta dal Valencia, ma resta da capire se il Milan vorrà un indennizzo per il costo del suo cartellino, anche minimo, o se le parti andranno alla risoluzione del contratto, visto l’ingaggio da 3,5 milioni di euro netti del portiere. Per Calabria, invece, è derby andaluso tra Betis e Siviglia: biancoverdi in pole position, ma non c’è ancora un’offerta ufficiale per il Diavolo.

