VIDEO NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic si trova in questi giorni in Sardegna, dove sta trascorrendo le sue vacanze. Dal mare di Saint-Tropez, dove era qualche giorno fa, Ibra è rientrato in Italia sempre col suo yacht e la sua famiglia. Ecco il video dell’abbraccio con l’amico Sinisa Mihajlovic, riportato su Instagram dalla figlia dell’allenatore del Bologna Viktorija.

INTANTO POTREBBE ESSERSI FERMATA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO!