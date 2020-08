Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, richiesta shock di Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ibrahimovic, problemi in vista con il Milan? Il portale Sportmediaset fornisce alcuni aggiornamenti sul rinnovo di Zlatan, che sembra complicarsi.

Maldini e Massara avrebbero offerto a Ibrahimovic 5 milioni di euro d’ingaggio più 1 milione di bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. Totale? 6 milioni netti, che al lordo diventano 12. La novità del pomeriggio, però, è che Mino Raiola, procuratore di ibra, avrebbe chiesto una base fissa più alta e dei bonus più cospicui che porterebbero il club rossonero a sborsare ben 15 milioni di euro lordi.

Non siamo alla rottura, e l’accordo può essere ancora trovato, ma il Milan sta riflettendo sul da farsi in quanto la richiesta dell’ex Inter e di Raiola è considerata molto alta, sebbene l’attaccante abbia dimostrato il suo valore nella stagione appena conclusa. Vedremo cosa succederà, ma la prossima settimana sarà quella decisiva per capire se Ibra resterà o meno al Milan.

