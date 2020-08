PM – Calciomercato Milan – Bakayoko, ritorno in vista? Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Bakayoko torna o non torna al Milan? E’ questo il vero dilemma che si pongono i tifosi rossoneri nelle ultime ore di calciomercato. Maldini e Massara in questo momento sono concentrati sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma è chiaro che la società sta lavorando anche a delle alternative a centrocampo a Kessie e Bennacer.

Come noto, Bakayoko vuole tornare al Milan, e, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club rossonero sta pensando di puntare seriamente sul centrocampista nella prossima stagione. L’ex Monaco, però, è solo dei tanti nomi che Maldini e Massara stanno monitorando per rafforzare il reparto, e dunque al momento non è stata avviata una vera e propria trattativa con il Chelsea, se non qualche contatto preliminare.

Il Milan vuole prendersi un altro po’ di tempo per decidere se virare definitivamente su Bakayoko. L’età (25) e lo stipendio del giocatore (si parla di 3 milioni di euro) rientrano effettivamente nei parametri della società, ma ricordiamo che sotto osservazione c’è anche Florentino Luis, vero e proprio pupillo di Massara e che ha un ingaggio decisivamente inferiore, oltre a essere più giovane del francese. Insomma, Bakayoko è una pista concreta, ma nulla è stato ancora deciso.

RETROSCENA ROBACK >>>

FLORENTINO, IL BENFICA APRE AL PRESTITO

TUTTE LE NOSTRE NEWS DI CALCIOMERCATO >>>