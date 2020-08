Calciomercato Milan – Florentino Luis, il Benfica apre al prestito

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sport Mediaset fornisce gli ultimi aggiornamenti su Florentino Luis, centrocampista del Benfica.

Come scritto anche dalla nostra redazione, Florentino Luis è un profilo molto seguito dal Milan, in particolar dal direttore sportivo Massara, ma l’indiscrezione del giorno è che il Benfica avrebbe aperto alla cessione in prestito del centrocampista. Se confermata, questa notizia sarebbe ottima per il club rossonero, che avrebbe a quel punto la possibilità di affondare il colpo. Insomma, dal Portogallo arrivano segnali positivi per Florentino Luis.

