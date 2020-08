Calciomercato Milan – Bakayoko, si tratta con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan sta accelerando per il ritorno di Tiémoué Bakayoko in rossonero.

Il centrocampista francese del Chelsea, classe 1994, è infatti il primo obiettivo del club di Via Aldo Rossi per rinforzare la mediana della squadra di Stefano Pioli ed è molto probabile che dopo Ferragosto la trattativa entri nel vivo.

Il Milan ed il calciatore hanno già trovato un’intesa sull’ingaggio, che dovrebbe oscillare tra i 3 ed i 3,5 milioni di euro a stagione per un contratto pluriennale: va trovato, però, un accordo con i londinesi.

La valutazione del cartellino del calciatore, in scadenza di contratto con i ‘Blues‘ il 30 giugno 2022, infatti, dovrà scendere drasticamente dai 35 milioni di euro emersi negli ultimi giorni.

Se il Chelsea dovesse arrivare a 20 milioni di euro complessivi, allora il Milan chiuderebbe l’operazione. ECCO LA PRINCIPALE ALTERNATIVA ALL’EX MONACO >>>