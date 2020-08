Calciomercato Milan – Florentino resta sempre nel mirino rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha rivelato come, sebbene in questi giorni il mercato sembra essere rallentato a causa delle ferie estive, ci siano state ugualmente delle telefonate di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, verso Lisbona, in Portogallo.

Nel mirino dei rossoneri, infatti, c’è sempre Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese che, nella stagione 2019-2020, ha totalizzato 18 presenze in Prima Squadra con il Benfica. Già nello scorso mese di gennaio Florentino era stato molto vicino a vestire la maglia del Milan: potrebbe rappresentare una valida alternativa a Tiémoué Bakayoko, ha scritto il quotidiano romano, qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa con il francese.

Per cedere il suo gioiello il Benfica chiede 40 milioni di euro, ma il Milan, con l’agente del giocatore, sta lavorando, da tempo, all’acquisto con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Florentino, dal canto suo, ha già espresso gradimento per un’esperienza nella Serie A italiana e per la soluzione milanista. PRESO INTANTO EMIL ROBACK DALL’HAMMARBY: SCOPRILO IN QUESTO VIDEO >>>