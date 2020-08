CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 12 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 12 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ dedica la sua copertina al calciomercato dell’Inter: accordo con Sandro Tonali sulla base di un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2025; al Brescia, che aspetta le mosse dell’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, dovrebbero andare 35 milioni di euro, di cui 10 subito e 25 tra un anno. Tonali raggiungerà all’Inter, dunque, l’uomo del momento, Romelu Lukaku?

In alto, sotto la testata, anche il quotidiano romano ‘spinge’ l’Atalanta, in Champions League, verso una storica impresa contro il PSG, mentre, nel riquadro laterale, Cesare Prandelli, ex allenatore di Parma e Fiorentina, nonché ex C.T. della Nazionale Italiana, scommette su Andrea Pirlo, da poco tecnico della Juventus. Infine, in basso, le ultime sulla nuova Roma di Dan Friedkin e l’idea di mercato del Napoli: Vitalij Mykolenko, esterno mancino della Dinamo Kiev.

