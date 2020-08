Calciomercato Milan – Derby milanese per Tonali: le ultime sul giocatore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Milan è tornato prepotentemente alla carica per Sandro Tonali.

Classe 2000, gioiello del centrocampo del Brescia, Tonali è valutato molto dal Presidente delle ‘Rondinelle‘, Massimo Cellino, il quale, per privarsi del suo numero 4, chiede non meno di 32 milioni di euro più bonus.

L’Inter, che ha già da tempo raggiunto un accordo con Tonali, al momento è impegnata in Europa League e concentrata sul finale della stagione 2019-2020. Motivo per cui il Milan sta cercando di inserirsi nella trattativa per il regista dei lombardi.

A poco meno di due settimane dal raduno, mister Stefano Pioli resta in attesa di rinforzi (Diavolo, oltre che su Tonali, forte anche su Tiémoué Bakayoko del Chelsea e Serge Aurier del Tottenham): uno di loro potrà essere il giovane centrocampista da tutti sempre accostato ad Andrea Pirlo?

Nell’ultima stagione, in Serie A con la maglia del Brescia, Tonali ha totalizzato 36 gare tra campionato e Coppa Italia, segnato un gol (punizione spettacolare a ‘Marassi‘ contro il Genoa) e fornito ben 7 assist per i compagni.

