TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 14 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 14 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘, in prima pagina, parla del calciomercato della Juventus e della possibilità che Paulo Dybala si trasferisca al Manchester United in cambio del ritorno a Torino del centrocampista francese Paul Pogba. Resterà, invece, in maglia bianconera, al 100%, la stella portoghese Cristiano Ronaldo.

In alto, sotto la testata, si parla del trionfale ritorno a Bergamo dell’Atalanta, sconfitta dal PSG nei quarti di finale di Champions League. Per la società orobica, Duván Zapata, bomber colombiano, è incedibile ed il primo acquisto della prossima stagione sarà rappresentato dallo sloveno Jošip Iličić.

Quindi, in basso, si parla dell’impresa del RB Lipsia di Julian Nagelsmann, che ha fatto fuori l’Atlético Madrid dalla Champions e dell’appuntamento di stasera con Barcellona-Bayern Monaco e del trasferimento, sempre più imminente, di Ricardo Rodríguez dal Milan al Torino.

