Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (14/08/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua copertina al vertice di mercato avvenuto ieri in casa Juventus. Il nuovo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, sembra voler confermare Cristiano Ronaldo quale punto fermo del suo attacco mentre, a partire, sarà Paulo Dybala. I bianconeri andranno su un nuovo centravanti, che sarà uno tra Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko. In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato dell’Inter, con il Presidente Steven Zhang che lavora per allestire una grande squadre per il prossimo anno: nel mirino Sandro Tonali e N’Golo Kanté per il centrocampo. Ma sarà ancora Antonio Conte l’allenatore? Quindi, nel riquadro verticale, spazio anche al rinnovo di Zlatan Ibrahimović: il Milan tratta sui bonus ed è fiducioso che arrivi presto la firma dello svedese sul nuovo contratto con il Diavolo; giallo David Silva per quanto concerne la Lazio mentre, infine, l’Atalanta è piombata su Jérémie Boga del Sassuolo.

