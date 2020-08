Calciomercato Milan – Ibrahimovic, sì al rinnovo: lo ha promesso al club

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, non c’è alcun dubbio sul fatto che Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese autore di 11 gol e 5 assist in 20 gare nella seconda parte della stagione 2019-2020 con il Milan, rinnovi il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi anche per la stagione 2020-2021.

Ibrahimovic, infatti, lo ha promesso alla società rossonera, che conta su di lui per tentare di conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, competizione che, una volta, era la casa del Milan e che, invece, negli ultimi anni, i rossoneri hanno purtroppo sempre visto da molto lontano. Non ci sarà alcun ripensamento, Ibra firmerà con il Milan anche se il grande evento slitterà di qualche giorno rispetto a Ferragosto.

Si sta ragionando, al momento, sui bonus. Mentre Ibrahimovic è in vacanza, e si gode gli ultimi giorni di relax sul suo yacht in Costa Azzurra, si lavora al contratto che legherà Ibra al Diavolo: l’ingaggio, su base fissa, sarà di 5 milioni di euro e, con i bonus, personali (gol e presenze) e di squadra (successi del Milan in Italia e/o in Europa), arriverà anche a sforare i 6 milioni di euro inizialmente richiesti dal nativo di Malmö. MILAN CHE, INTANTO, PUNTA UN NUOVO TREQUARTISTA >>>