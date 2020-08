Calciomercato Milan – Ora o tra un anno, ma Rebic rimarrà rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan sta parlando con il procuratore Fali Ramadani, oltre che della possibilità di acquistare Nikola Milenkovic dalla Fiorentina, anche del riscatto a titolo definitivo di Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte.

Attualmente, come noto, Rebic è in prestito al Milan fino al 30 giugno 2021 e, con la medesima formula, il centravanti André Silva sta militando, in Germania, nella fila delle ‘Aquile‘ di Adolf ‘Adi’ Hütter. Il Milan ha trovato con Rebic, autore di 12 gol nel 2020 e di una spettacolare seconda parte di stagione, un’intesa sullo stipendio che percepirà nei prossimi anni nel momento in cui il Diavolo riscatterà il suo cartellino.

Tale operazione potrebbe avvenire già in questa sessione di calciomercato oppure la prossima estate, alla scadenza naturale del periodo di prestito. Ma nessuna preoccupazione: Rebic rimarrà in rossonero ed André Silva potrà proseguire la sua avventura a Francoforte. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>