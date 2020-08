CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 14 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 14 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ apre la sua edizione nazionale con gli esiti del summit di calciomercato, alla Juventus, tra i dirigenti ed Andrea Pirlo, nuovo tecnico bianconero.

La ‘Vecchia Signora‘, in attesa di fare chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, cerca un nuovo centravanti: per il quotidiano romano in lizza ci sono Duván Zapata (Atalanta) e Raúl Jiménez (Wolverhampton).

Intanto Mircea Lucescu, che allenò Pirlo da giovanissimo, è convinto che si tratterà, per la Juventus, di una scommessa vincente.

In alto, sotto la testata, approfondimento generale sul calciomercato che verrà, con giocatori che dovrebbero spostarsi da una squadra all’altra per un giro di ben 730 milioni di euro.

Infine, nel riquadro verticale, si parla del ‘giallo’ David Silva alla Lazio, con ‘rumors‘ di altre offerte per lo spagnolo che ancora non firma per i capitolini, e della Roma, con le ultime schermaglie tra James Pallotta e Dan Friedkin prima del closing.

