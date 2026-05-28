Sul binomio Pochettino-Planes: "Se il Milan dovesse decidere di puntare su Mauricio Pochettino tra i vari candidati, non bisogna dimenticare il suo forte legame con Ramon Planes. C'è sempre stato un grande feeling tra l'allenatore e l'ex direttore sportivo del Barcellona. In passato, quando uno dei due è stato vicino a una nuova panchina o a un nuovo club, i loro nomi sono spesso stati accostati".

Su Planes: "Ha appena lasciato l’Al Ittihad dopo aver vinto due titoli e vanta un curriculum di assoluto livello. È il dirigente che ha portato Pedri al Barcellona e che ha scoperto un talento come Araujo. Si tratta, insomma, di una figura con una storia professionale molto importante alle spalle".