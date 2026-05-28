Sul binomio Pochettino-Planes: "Se il Milan dovesse decidere di puntare su Mauricio Pochettino tra i vari candidati, non bisogna dimenticare il suo forte legame con Ramon Planes. C'è sempre stato un grande feeling tra l'allenatore e l'ex direttore sportivo del Barcellona. In passato, quando uno dei due è stato vicino a una nuova panchina o a un nuovo club, i loro nomi sono spesso stati accostati".
Su Planes: "Ha appena lasciato l’Al Ittihad dopo aver vinto due titoli e vanta un curriculum di assoluto livello. È il dirigente che ha portato Pedri al Barcellona e che ha scoperto un talento come Araujo. Si tratta, insomma, di una figura con una storia professionale molto importante alle spalle".
Sugli scenari possibili: "Proprio per questo motivo, non mi sorprenderebbe affatto una mossa precisa. Se il Milan scegliesse Pochettino, Planes potrebbe diventare la figura dirigenziale preferita per affiancarlo. Ovviamente, tutto dipenderà dalle decisioni finali che prenderà il club rossonero, sia sul fronte dell'allenatore che su quello societario".
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