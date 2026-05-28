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Romano conferma: “Il Milan è su Pochettino”, poi svela il nome del direttore sportivo

Mauricio Pochettino
Arrivano conferme da parte di Fabrizio Romano sull'interesse del Milan nei confronti di Pochettino: spunta anche il nome del nuovo DS
Redazione PM

Oltre a Matthias Jaissle, Xavi e Vincenzo Italiano, uno dei nomi più caldi per la panchina del Milan è quello di Mauricio Pochettino. Come vi abbiamo raccontato, una delegazione del club rossonero ha incontrato l'allenatore già la scorsa settimana. Il tecnico argentino, però, sarà impegnato in estate con la Nazionale statunitense, che guiderà durante i Mondiali casalinghi.

Milan, Romano conferma l'interesse per Pochettino

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A confermare l'interesse del Milan per Mauricio Pochettino ci ha pensato Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha anche rivelato il nome del possibile direttore sportivo che potrebbe accompagnare il tecnico argentino. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

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Sul binomio Pochettino-Planes: "Se il Milan dovesse decidere di puntare su Mauricio Pochettino tra i vari candidati, non bisogna dimenticare il suo forte legame con Ramon Planes. C'è sempre stato un grande feeling tra l'allenatore e l'ex direttore sportivo del Barcellona. In passato, quando uno dei due è stato vicino a una nuova panchina o a un nuovo club, i loro nomi sono spesso stati accostati".

Su Planes: "Ha appena lasciato l’Al Ittihad dopo aver vinto due titoli e vanta un curriculum di assoluto livello. È il dirigente che ha portato Pedri al Barcellona e che ha scoperto un talento come Araujo. Si tratta, insomma, di una figura con una storia professionale molto importante alle spalle".

Sugli scenari possibili: "Proprio per questo motivo, non mi sorprenderebbe affatto una mossa precisa. Se il Milan scegliesse Pochettino, Planes potrebbe diventare la figura dirigenziale preferita per affiancarlo. Ovviamente, tutto dipenderà dalle decisioni finali che prenderà il club rossonero, sia sul fronte dell'allenatore che su quello societario".

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