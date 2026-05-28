"Tra ieri, oggi, anche l'altro ieri, Cardinale e Ibrahimovic, insieme ad altri collaboratori, stanno facendo video call a ripetizione. Sono giorni di chiamate e incontri con direttori sportivi, possibili nuovi CEO e allenatori".
La nostra analisi—
Nessuno mette in dubbio il fatto che Cardinale e Ibrahimovic stiano lavorando sodo per ricostruire il Milan. Il nostro dubbio, tuttavia, resta legato alla programmazione. Se l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada era già in programma, perché non erano già pronti anche i nomi dei sostituti? Un dilemma che potrebbe restare per sempre senza risposta, ma che tanti tifosi rossoneri si stanno ponendo in questo momento.
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