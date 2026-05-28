Video call, incontri e telefonate nascoste: Matteo Moretto svela come Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale stanno ricostruendo il Milan

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro per ricostruire l'organigramma tecnico e dirigenziale del Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un direttore sportivo, un amministratore delegato, un direttore tecnico e, soprattutto, un nuovo allenatore. Tra i nomi emersi finora, in pole sembrerebbe esserci Ralf Ragnick, candidato alla direzione tecnica del club. Nonostante ciò, l'accordo è ancora lontano e RedBird sta continuando a valutare anche altri profili.