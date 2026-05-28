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Milan, le video call segrete di Ibrahimovic e Cardinale: le ultime da Moretto

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic
Video call, incontri e telefonate nascoste: Matteo Moretto svela come Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale stanno ricostruendo il Milan
Redazione PM

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro per ricostruire l'organigramma tecnico e dirigenziale del Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un direttore sportivo, un amministratore delegato, un direttore tecnico e, soprattutto, un nuovo allenatore. Tra i nomi emersi finora, in pole sembrerebbe esserci Ralf Ragnick, candidato alla direzione tecnica del club. Nonostante ciò, l'accordo è ancora lontano e RedBird sta continuando a valutare anche altri profili.

Milan, Moretto: "Cardinale e Ibrahimovic stanno facendo video call a ripetizione"

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Matteo Moretto ha riportato alcuni aggiornamenti importanti sulle modalità di 'scouting' di Ibrahimovic e Cardinale. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

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"Tra ieri, oggi, anche l'altro ieri, Cardinale e Ibrahimovic, insieme ad altri collaboratori, stanno facendo video call a ripetizione. Sono giorni di chiamate e incontri con direttori sportivi, possibili nuovi CEO e allenatori".

La nostra analisi

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Nessuno mette in dubbio il fatto che Cardinale e Ibrahimovic stiano lavorando sodo per ricostruire il Milan. Il nostro dubbio, tuttavia, resta legato alla programmazione. Se l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada era già in programma, perché non erano già pronti anche i nomi dei sostituti? Un dilemma che potrebbe restare per sempre senza risposta, ma che tanti tifosi rossoneri si stanno ponendo in questo momento.

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