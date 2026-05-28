Il Milan sta attraversando una profonda fase di ricostruzione: dopo l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, Cardinale e Ibrahimovic sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, un nuovo amministratore delegato, un nuovo allenatore e un nuovo direttore tecnico. Paolo Maldini è tra i candidati? Assolutamente no. Il patron lo ha definito un "One Man Show", chiarendo come un ritorno in rossonero sia fuori discussione.