I numeri in crescita della società di Maldini—
Gli affari del capitano, infatti, registrano un trend positivo. Due anni fa Maldini ha avviato un business che unisce cinema, editoria, musica, radio, televisione e gestione dei diritti d’immagine. Pochi giorni fa a Milano si è riunita l’assemblea dei soci della Paolo Maldini Service srl, azienda costituita a metà del 2024. Come riferito da 'affaritaliani.it', il bilancio del 2025 evidenzia una crescita significativa dei ricavi, saliti da 233mila euro a 445mila euro, a fronte di un utile finale di 144mila euro.
Patrimonio netto in aumento—
L’assemblea degli azionisti, controllata da Maldini all'80% e dalla moglie Adriana Fossa per il restante 20%, ha ordinato di reinvestire l’intero profitto dell'esercizio. Questa operazione ha permesso al patrimonio netto della srl di salire a 321mila euro.
Nello specifico, la società si occupi di gestione di carriere artistiche e di servizi di marketing nel settore dello sport, fermo restando l'affidamento delle funzioni di procuratore a soggetti abilitati. Tra le attività rientrano inoltre l'organizzazione di eventi sportivi e le operazioni nel settore immobiliare ad ampio spettro.
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