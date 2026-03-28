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Milan, stasera USA-Belgio: scontro in famiglia per Pulisic e Saelemaekers

Milan, stasera Pulisic e Saelemaekers in campo per USA-Belgio
I due giocatori del Milan Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers saranno stasera in campo con le loro Nazionali per USA-Belgio
Redazione

Continua la sosta per le Nazionali, l'ultima verso i Mondiali che si giocheranno la prossima estate negli Stati Uniti, Canada e Messico. Come noto, la Serie A si è fermata per le gare delle Nazionali tra qualificazioni per il torneo e amichevoli in preparazione a quest'ultimo.

Stasera Pulisic VS Saelemaekers

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Tra le tante partite che si disputeranno oggi, c'è una che interessa particolarmente ai tifosi del Milan e a Massimiliano Allegri. Parliamo di USA-Belgio, match che vedrà sfidarsi i due rossoneri Christian Pulisic (capitano della Nazionale a stelle e strisce) e Alexis Saelemaekers (esterno dei 'Diavoli Rossi').

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La partita si giocherà al 'Mercedes Benz Stadium' di Atlanta, alle ore 15:30 locali, quindi 20:30 italiane. Secondo le ultime indiscrezioni, i due rossoneri dovrebbero partire titolari per le rispettive Nazionali. Allegri, spettatore particolarmente interessato, si augura che il match possa riaccendere la fiamma nei suoi giocatori in un momento della stagione dove servono anche, se non soprattutto, le loro giocate offensive.

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