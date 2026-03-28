Milan, stasera Pulisic e Saelemaekers in campo per USA-Belgio

I due giocatori del Milan Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers saranno stasera in campo con le loro Nazionali per USA-Belgio

Continua la sosta per le Nazionali, l'ultima verso i Mondiali che si giocheranno la prossima estate negli Stati Uniti, Canada e Messico. Come noto, la Serie A si è fermata per le gare delle Nazionali tra qualificazioni per il torneo e amichevoli in preparazione a quest'ultimo.