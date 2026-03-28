Milan, stasera Pulisic e Saelemaekers in campo per USA-Belgio

Milan, la crescita di Nkunku: cinque gol nelle ultime sei partite. Una particolarità da non sottovalutare
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La partita si giocherà al 'Mercedes Benz Stadium' di Atlanta, alle ore 15:30 locali, quindi 20:30 italiane. Secondo le ultime indiscrezioni, i due rossoneri dovrebbero partire titolari per le rispettive Nazionali. Allegri, spettatore particolarmente interessato, si augura che il match possa riaccendere la fiamma nei suoi giocatori in un momento della stagione dove servono anche, se non soprattutto, le loro giocate offensive.
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