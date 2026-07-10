Il mercato del Milan è ormai entrato nel vivo. Cardinale non sta badando a spese e, dopo aver portato a Milano Gonçalo Ramos per più di 75 milioni, i rossoneri si sono mossi con forza anche per la difesa, strappando Mario Gila dalle grinfie del Napoli e vestendolo di rossonero.

Il centrale spagnolo porta esperienza e solidità alla difesa a 3 di Rúben Amorim, che era alla ricerca di un rinforzo importante nel reparto arretrato.

Luca Marchegiani, opinionista ed ex portiere della Lazio, ha parlato a Sky del nuovo acquisto dei rossoneri, elogiando le sue doti e la scelta del Milan:

“È un grande acquisto, era il momento giusto per prenderlo: ha maturato l’esperienza necessaria per poter giocare a questi livelli. Giocatore veloce, aggressivo, mi piace molto. Può dare l’impronta da solo ad un reparto arretrato per le qualità che ha”.

L'obiettivo e la speranza del Diavolo è proprio questa, che l'ex centrale biancoceleste possa rivelarsi fondamentale nello scacchiere del nuovo Milan.

Mario Gila: che impatto avrà sul Milan?

L'acquisto del centrale spagnolo ha un grande valore simbolico: seil Milan lo può fare senza problemi. Un approccio indice dell'ambizione del Club, che ha portato in tempi record a Milanello il nuovo centrale per la difesa rossonera.

Gila è stato acquistato dalla Lazio nel 2022 per circa 6 milioni. Una cifra irrisoria per il calciatore che si è poi rivelato essere, prendendosi piano piano sempre più fiducia nell'ambiente e scalando le gerarchie fino a diventare titolare inamovibile dei biancocelesti da dicembre del 2023: da lì, una crescita esponenziale che ha attirato anno dopo anno l'interesse di vari Club, in Italia e non solo.

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Nell'ultima stagione ha collezionatoe circatotali in tutte le competizioni, con la Lazio che ha rinunciato a lui solo in occasione dei brevi e pochi infortuni.

Dopo 120 presenze con la squadra della capitale, Gila è stato convinto dal progetto rossonero verrà integrato nel pacchetto difensivo del Milan. Nella difesa a 3 l'uomo intoccabile è ormai, a sinistra, Strahinja Pavlović, mentre al centro dovrebbe continuare ad agire Matteo Gabbia (a meno di ulteriori arrivi in difesa). Mario Gila potrebbe agire anche da marcatore centrale, ma lo spagnolo, di piede destro, con ogni probabilità verrà impiegato da braccetto di destra, sostituendo Fikayo Tomori (che potrebbe anche salutare il Milan). Un cambio di interpreti dunque volto ad alzare il livello della squadra, che sembra essere sempre più ambiziosa.