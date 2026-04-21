Uno degli argomenti più discussi all'interno del mondo Milan nelle ultime settimane è il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, dopo le dimissioni come CT di Gennaro Gattuso, il nome del tecnico rossonero è uno dei più quotati per diventare il nuovo allenatore della Nazionale Italiana. Ma negli ultimi giorni, la situazione appare più chiara viste le tante conferme sulla permanenza al Milan. Dalle parole di Tare, a quelle dello stesso Max dopo la vittoria di Verona, si evince che il futuro non sia in discussione. Però Allegri è stato chiaro più di una volta con la società: per rimanere sulla panchina servono innesti di spessore in ogni reparto. Concetto su cui si è soffermato anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini.