Uno degli argomenti più discussi all'interno del mondo Milan nelle ultime settimane è il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, dopo le dimissioni come CT di Gennaro Gattuso, il nome del tecnico rossonero è uno dei più quotati per diventare il nuovo allenatore della Nazionale Italiana. Ma negli ultimi giorni, la situazione appare più chiara viste le tante conferme sulla permanenza al Milan. Dalle parole di Tare, a quelle dello stesso Max dopo la vittoria di Verona, si evince che il futuro non sia in discussione. Però Allegri è stato chiaro più di una volta con la società: per rimanere sulla panchina servono innesti di spessore in ogni reparto. Concetto su cui si è soffermato anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini.
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Milan, Sabatini avvisa: “Se Allegri non rimane, vanno via anche Modric, Maignan e Rabiot”
Ospite a 'Number1 Podcast', il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan
Intervenuto a 'Number1 Podcast', Sabatini ha fatto notare che se Allegri non dovesse rimanere, sarebbero pronti a partire anche alcuni senatori dello spogliatoio rossonero: "Se la società compra ad Allegri difensore, centrocampista e centravanti, di livello, va avanti. Sennò secondo me se ne va. Occhio però, perché se va via Allegri state attenti che se ne vanno anche Maignan, Modric e Rabiot. Date retta a me"
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