Milan, RedBird punta Paramount Global? Il rumor di Deadline

Il Milan, da un po' di stagioni, fa parte di RedBird, con a capo Gerry Cardinale. Non solo calcio. Red Bird, come dimostra anche il caso The Telegraph, sta entrando anche nel ramo delle telecomunicazioni. Parliamo di acquisizione di TV, giornali, siti. Il portfolio media del fondo americano, con tutta probabilità, si allargherà ancora ulteriormente. Basta pensare alla XFL con The Rock. RedBird, come riporta il Deadline, vorrebbe prendere il controllo di Paramount Global.