Sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti condivide il pensiero di Allegri sui numeri della fase difensiva, concordando che il Milan deve subire meno gol. Ha poi aggiunto la sua opinione sulla prestazione di De Winter e il ritorno di Tomori
Dopo il deludente pareggio di venerdì sera contro il Pisa di Gilardino, il Milan si prepara ad affrontare la delicata sfida di Bergamo contro l'Atalanta di Juric che arriva alla partita con i rossoneri dopo quattro pareggi di fila in campionato. La squadra allenata da Max Allegri vuole subito riscattarsi dopo l'occasione mancata contro i toscani, ma per farlo sa che dovrà subire meno in fase difensiva. Sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato i numeri difensivi del Milan, seguendo il pensiero di Allegri sul massimo di gol da prendere per ambire a una classifica di spessore.
Queste le sue parole in merito. “L’importante è che il Milan non perda, perché ci sono delle regole fondamentali per vincere lo scudetto. Una l’ha ricordata Massimiliano Allegri che è quella di prendere massimo 25 gol, il Milan ne ha subiti 6. Il Milan con questi 6 gol proiettati a 38 giornate 6 gol nelle prime 8 c’è una proiezione di 26/27/28 goal, siamo borderline, dobbiamo ancora migliorare sotto questo aspetto. Dobbiamo migliorare ancora il rendimento della fase difensiva che è stato quasi perfetto quando ha giocato Tomori".