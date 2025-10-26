Pianeta Milan
Dal gol al mito: Donadoni e l’inizio della sua avventura al Milan

Dal gol al mito: Donadoni e l’inizio della sua avventura al Milan - immagine 1
Un giorno speciale per Roberto Donadoni. Il lontano 26 ottobre del 1986 il suo primo gol in rossonero: il revival
Un giorno speciale per Roberto Donadoni. Il lontano 26 ottobre del 1986, durante la settima giornata di Serie A, il Milan ospita il Brescia tra le mura di San Siro vincendo 2-o. Il match si sblocca subissimo: al 14esimo minuto i rossoneri di Niels Liedholm passando in vantaggio grazie ad un gol di Roberto Donadoni, il primo con la maglia del Milan sulle spalle.

Milan, giorno speciale per Donadoni

Successivamente al gol di Donadoni, arriva il raddoppio di Pietro Paolo Virdis, attorno al 40 esimo minuto. In campo Liedholm aveva schierato un 11 titolare alquanto leggendario: Galli a difendere i pali, poi Tassotti, Filippo Galli, Baresi, Di Bartolomei, Maldini, Donadoni (sostituito nel secondo tempo da Hateley), Wilkins, Galderisi, Manzo e Virdis.

Con il Milan Donadoni restò per ben 12 stagioni, dal 1986 al 1996 e poi dal 1997 al 1999, collezionando 263 presenze e circa 18 gol. Con i rossoneri vinse:

  • 6 campionati italiani

  • 4 Supercoppe Italiane

  • 3 Champions League

  • 3 Supercoppe Uefa

  • 2 Coppe Intercontinentali

    Ecco, di seguito, il tabelline del match:

    MILAN-BRESCIA 2-0 (Reti: 14′ Donadoni, 40′ Virdis).

