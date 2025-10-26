Da un lato un Milan in pieno duello Scudetto contro la Juventus di Antonio Conte (ma anche l'insidiosa Udinese all'inseguimento del duo di testa), dall'altro un'Atalanta saldamente a metà classifica ma con la necessità di guardarsi alle spalle. Allora si trattava della 17ª giornata di campionato, la prima dopo la sosta per le festività natalizie. I rossoneri di Allegri venivano da due 2-0 consecutivi - l'ultimo col Cagliari a San Siro - che avevano chiuso nel migliore dei modi il 2011, e arrivavano all'appuntamento disponendosi col tradizionale 4-3-1-2 a rombo, con Emanuelson in appoggio alla coppia d'attacco formata da Pato e Ibrahimović. Ed è proprio Zlatan a sbloccare la sfida del pomeriggio bergamasco, dopo un'occasione per parte. Al 22' Manfredini atterra Pato, dal dischetto va Ibra che supera Consigli per l'1-0.
Nella ripresa il Milan non rinuncia ad attaccare, colpendo un palo con un bel colpo di testa di Pato. Non si tira indietro nemmeno l'Atalanta: Abbiati è prodigioso sulla conclusione ravvicinata di Cigarini, e mette la mano anche sulla punizione velenosa di Carmona. Denis spreca colpendo il palo da pochi passi, Manfredini riscatta il fallo da rigore murando una conclusione di Ibrahimović. Ma Zlatan mette lo zampino anche sul raddoppio rossonero, quello che chiude la partita all'82': cross basso dal fondo per l'inserimento a rimorchio di Boateng, che col sinistro batte Consigli firmando il quarto gol della sua stagione. Ibra sfiora il 3-0 dopo una splendida azione personale, e finisce 0-2 per il Milan, che si conferma ai vertici del campionato anche nel primo match del nuovo anno solare
