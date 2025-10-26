Archiviato il pareggio contro il Pisa a San Siro, è giunta l'ora di pensare al prossimo impegno: la gara contro l'Atalanta in trasferta, una gara che fa rifiorire nella mente di tutti i milanisti il precedente dell'8 gennaio 2012, ben 13 lunghi anni fa. Il Milan di Massimiliano Allegri, in piena lotta scudetto, incontra l'Atalanta, posizionata a metà classifica ma in cerca di punti. A sbloccare la sfida fu proprio Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente rossonero. Il raddoppio arriverà poi con Kevin Prince Boateng. Il Milan, con un comunicato sul proprio canale ufficiale, ha ripercorso il precedente:

(Fonte acmilan.com) - Atalanta-Milan, appuntamento infrasettimanale del nostro campionato, è una sfida che evoca tanti ricordi in casa rossonera. Dolci come amari per un incrocio, quello con gli orobici, che non è mai stato banale. Una rivalità accesa e sentita anche ai tempi in cui i nerazzurri non erano squadra di vertice e rango del nostro campionato, e nel Time Machine che precede la 9ª giornata di campionato andiamo a rivivere il precedente dell'8 gennaio 2012.