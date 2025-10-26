Pianeta Milan


Atalanta-Milan, ritorno al passato: il precedente del gennaio 2012

Atalanta-Milan, ritorno al passato: il precedente del gennaio 2012 - immagine 1
Archiviato il pareggio contro il Pisa, è giunta l'ora di pensare al prossimo impegno, la gara contro l'Atalanta: il precedente del 2012
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Archiviato il pareggio contro il Pisa a San Siro, è giunta l'ora di pensare al prossimo impegno: la gara contro l'Atalanta in trasferta, una gara che fa rifiorire nella mente di tutti i milanisti il precedente dell'8 gennaio 2012, ben 13 lunghi anni fa. Il Milan di Massimiliano Allegri, in piena lotta scudetto, incontra l'Atalanta, posizionata a metà classifica ma in cerca di punti. A sbloccare la sfida fu proprio Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente rossonero. Il raddoppio arriverà poi con Kevin Prince Boateng. Il Milan, con un comunicato sul proprio canale ufficiale, ha ripercorso il precedente:

(Fonte acmilan.com) -  Atalanta-Milan, appuntamento infrasettimanale del nostro campionato, è una sfida che evoca tanti ricordi in casa rossonera. Dolci come amari per un incrocio, quello con gli orobici, che non è mai stato banale. Una rivalità accesa e sentita anche ai tempi in cui i nerazzurri non erano squadra di vertice e rango del nostro campionato, e nel Time Machine che precede la 9ª giornata di campionato andiamo a rivivere il precedente dell'8 gennaio 2012.

Da un lato un Milan in pieno duello Scudetto contro la Juventus di Antonio Conte (ma anche l'insidiosa Udinese all'inseguimento del duo di testa), dall'altro un'Atalanta saldamente a metà classifica ma con la necessità di guardarsi alle spalle. Allora si trattava della 17ª giornata di campionato, la prima dopo la sosta per le festività natalizie. I rossoneri di Allegri venivano da due 2-0 consecutivi - l'ultimo col Cagliari a San Siro - che avevano chiuso nel migliore dei modi il 2011, e arrivavano all'appuntamento disponendosi col tradizionale 4-3-1-2 a rombo, con Emanuelson in appoggio alla coppia d'attacco formata da Pato e Ibrahimović. Ed è proprio Zlatan a sbloccare la sfida del pomeriggio bergamasco, dopo un'occasione per parte. Al 22' Manfredini atterra Pato, dal dischetto va Ibra che supera Consigli per l'1-0.

Nella ripresa il Milan non rinuncia ad attaccare, colpendo un palo con un bel colpo di testa di Pato. Non si tira indietro nemmeno l'Atalanta: Abbiati è prodigioso sulla conclusione ravvicinata di Cigarini, e mette la mano anche sulla punizione velenosa di Carmona. Denis spreca colpendo il palo da pochi passi, Manfredini riscatta il fallo da rigore murando una conclusione di Ibrahimović. Ma Zlatan mette lo zampino anche sul raddoppio rossonero, quello che chiude la partita all'82': cross basso dal fondo per l'inserimento a rimorchio di Boateng, che col sinistro batte Consigli firmando il quarto gol della sua stagione. Ibra sfiora il 3-0 dopo una splendida azione personale, e finisce 0-2 per il Milan, che si conferma ai vertici del campionato anche nel primo match del nuovo anno solare

