Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pedullà: “Rabiot è un valore aggiunto anche per Modric. Benedetta quella sconfitta …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pedullà: “Rabiot è un valore aggiunto anche per Modric. Benedetta quella sconfitta …”

Milan, Pedullà: 'La sconfitta con la Cremonese una benedizione calcistica'
Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha elogiato il Milan dopo la vittoria di Bologna. Ecco un estratto delle dichiarazioni rilasciate sul suo canale YouTube
Redazione PM

Dopo la vittoria del Dall'Ara contro il Bologna, sono arrivati numerosi elogi per il Milan. Attraverso un video sul suo canale YouTube, anche Alfredo Pedullà ci ha tenuto a far sapere la sua. Il giornalista di Sportitalia ha parlato di Bologna-Milan, spendendo parole di stima verso la squadra rossonera e analizzando la prestazione di alcuni singoli. Vediamo le sue parole

Il commento di Alfredo Pedullà

—  

Sulla prestazione contro il Bologna: "Il Milan è stato scintillante, ha giocato un primo tempo straordinario. Non mi sembra giusto dire che il Bologna non fosse il vero Bologna. Il Milan è andato a calpestarlo ai limiti dell'area, li ha amplificati. Ha giocato una partita incredibile, soprattutto nel primo tempo. Certe cose le capisci subito, soprattutto quando crea una palla gol, poi un'altra, non smette e insiste anche dopo aver trovato il gol. Ha giocato da squadra senza subire altri tiri in porta. Il Milan ha avuto il merito di non concedersi momenti di relax, nemmeno nel secondo tempo. L'unica sconfitta del Milan è quella di agosto con la Cremonese, una benedizione calcistica".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, un altro difensore importante si aggiunge alla lista per il calciomercato estivo >>>

Su Rabiot: "Per onestà intellettuale dobbiamo dirlo: oggi Adrien Rabiot è un centrocampista dal valore assoluto. Per quello che fa, per come lo fa, per come sprona i compagni, perché se li carica sulle spalle. Ha una personalità superiore alla media. Anche per Modric è un valore aggiunto, trasmette adrenalina agli altri 9 che vanno in campo".

Leggi anche
Milan, senti Stramaccioni: “Il lavoro di Allegri su Bartesaghi e Athekame è...
Settore giovanile Milan, Parolo: “La squadra sta acquisendo sicurezza e consapevolezza!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA