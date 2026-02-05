Milan, Pedullà: 'La sconfitta con la Cremonese una benedizione calcistica'

Dopo la vittoria del Dall'Ara contro il Bologna , sono arrivati numerosi elogi per il Milan . Attraverso un video sul suo canale YouTube, anche Alfredo Pedullà ci ha tenuto a far sapere la sua. Il giornalista di Sportitalia ha parlato di Bologna-Milan , spendendo parole di stima verso la squadra rossonera e analizzando la prestazione di alcuni singoli. Vediamo le sue parole

Il commento di Alfredo Pedullà

Sulla prestazione contro il Bologna: "Il Milan è stato scintillante, ha giocato un primo tempo straordinario. Non mi sembra giusto dire che il Bologna non fosse il vero Bologna. Il Milan è andato a calpestarlo ai limiti dell'area, li ha amplificati. Ha giocato una partita incredibile, soprattutto nel primo tempo. Certe cose le capisci subito, soprattutto quando crea una palla gol, poi un'altra, non smette e insiste anche dopo aver trovato il gol. Ha giocato da squadra senza subire altri tiri in porta. Il Milan ha avuto il merito di non concedersi momenti di relax, nemmeno nel secondo tempo. L'unica sconfitta del Milan è quella di agosto con la Cremonese, una benedizione calcistica".