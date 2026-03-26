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Milan, Pavlovic è il tuo uomo in più: nessun difensore ha segnato più gol in Serie A in casa

Milan, Pavlovic eroe a San Siro: ecco il dato che premia il serbo
Che numeri stagionali per Strahinja Pavlovic. Nessun difensore meglio del giocatore del Milan in una statistica offensiva
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri si sta godendo una sosta per le Nazionali piuttosto leggera e con pochi pensieri. Merito della bella vittoria di 'San Siro' nell'ultimo turno di Serie A. Come noto, il Diavolo ha vinto 3-2 sabato scorso contro il Torino di Roberto D'Aversa.

Decisivi i gol di Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Grazie a questo successo e al pari dell'Inter con la Fiorentina, i rossoneri sono ora a -6 dai nerazzurri primi in classifica. Per continuare a coltivare il sogno Scudetto, sarà necessario vincere la prossima partita di campionato contro il Napoli, terza a -1 dai rossoneri. Per farlo, Allegri conta sui suoi uomini chiave: tra questi rientra Pavlovic.

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Il difensore serbo, dopo l'eurogol contro il Toro, ha fatto registrare un dato che spiega la sua importanza in campo, non solo in difesa. Parliamo del suo apporto in fase offensiva. Come riporta 'Opta', in Serie A nessun difensore (terzini esclusi) ha segnato più gol di Pavlovic tra le mura amiche. Sono 3 come per Kabasele dell'Udinese e Kempf del Como. Massimiliano Allegri spera adesso che il numero di gol segnati possa aumentare, magari anche in trasferta già dalla prossima gara.

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