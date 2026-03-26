Milan, Pavlovic eroe a San Siro: ecco il dato che premia il serbo

Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo per blindare Pavlovic: il piano anti-Chelsea, cifre e dettagli
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Il difensore serbo, dopo l'eurogol contro il Toro, ha fatto registrare un dato che spiega la sua importanza in campo, non solo in difesa. Parliamo del suo apporto in fase offensiva. Come riporta 'Opta', in Serie A nessun difensore (terzini esclusi) ha segnato più gol di Pavlovic tra le mura amiche. Sono 3 come per Kabasele dell'Udinese e Kempf del Como. Massimiliano Allegri spera adesso che il numero di gol segnati possa aumentare, magari anche in trasferta già dalla prossima gara.
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