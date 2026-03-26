Milan, Pavlovic eroe a San Siro: ecco il dato che premia il serbo

Il Milan di Massimiliano Allegri si sta godendo una sosta per le Nazionali piuttosto leggera e con pochi pensieri. Merito della bella vittoria di 'San Siro' nell'ultimo turno di Serie A. Come noto, il Diavolo ha vinto 3-2 sabato scorso contro il Torino di Roberto D'Aversa.

Decisivi i gol di Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Grazie a questo successo e al pari dell'Inter con la Fiorentina, i rossoneri sono ora a -6 dai nerazzurri primi in classifica. Per continuare a coltivare il sogno Scudetto, sarà necessario vincere la prossima partita di campionato contro il Napoli, terza a -1 dai rossoneri. Per farlo, Allegri conta sui suoi uomini chiave: tra questi rientra Pavlovic.