Rabiot ritrova Ancelotti: dal debutto al PSG alla sfida col Brasile

Quella di oggi sarà una notte speciale per Adrien Rabiot . Il centrocampista del Milan, come accadrà a tanti altri rossoneri, scenderà in campo nelle prossime ore con la propria Nazionale per un'amichevole di extra-lusso. Alle ore 21, infatti, al 'Gillette Stadium' di Foxborough (Boston) andrà in scena Brasile-Francia . Si tratta di un'amichevole in cui saranno impegnati due calciatori del Diavolo: Mike Maignan e Adrien Rabiot , già qualificati al prossimo Mondiale.

In particolare per quest'ultimo sarà una notte speciale, vista la presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Proprio l'attuale commissario tecnico della nazionale verdeoro, infatti, fu il primo a credere in lui ai tempi del Paris Saint-Germain, concedendogli l'esordio tra i professionisti quando era poco più che un ragazzo. Era il 2012 e Rabiot muoveva i primi passi in una squadra ricca di campioni: da lì è iniziato un percorso che lo ha portato a diventare uno dei centrocampisti più affidabili del panorama europeo. Il Milan e Massimiliano Allegri devono quindi ringraziare Ancelotti per aver fatto esordire colui che assieme a Modric comanda il centrocampo del Diavolo.