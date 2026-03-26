Rabiot ritrova Ancelotti: dal debutto al PSG alla sfida col Brasile

Quella di oggi sarà una notte speciale per Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan, come accadrà a tanti altri rossoneri, scenderà in campo nelle prossime ore con la propria Nazionale per un'amichevole di extra-lusso. Alle ore 21, infatti, al 'Gillette Stadium' di Foxborough (Boston) andrà in scena Brasile-Francia. Si tratta di un'amichevole in cui saranno impegnati due calciatori del Diavolo: Mike Maignan e Adrien Rabiot, già qualificati al prossimo Mondiale.
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Brasile-Francia, partita speciale per Rabiot: in campo contro Ancelotti che lo lanciò al PSG
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In particolare per quest'ultimo sarà una notte speciale, vista la presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Proprio l'attuale commissario tecnico della nazionale verdeoro, infatti, fu il primo a credere in lui ai tempi del Paris Saint-Germain, concedendogli l'esordio tra i professionisti quando era poco più che un ragazzo. Era il 2012 e Rabiot muoveva i primi passi in una squadra ricca di campioni: da lì è iniziato un percorso che lo ha portato a diventare uno dei centrocampisti più affidabili del panorama europeo. Il Milan e Massimiliano Allegri devono quindi ringraziare Ancelotti per aver fatto esordire colui che assieme a Modric comanda il centrocampo del Diavolo.
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