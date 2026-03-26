Milan, Bartesaghi impegnato con la Nazionale U21: cosa c'è da sapere

In campo, a meno di sorprese, ci sarà il difensore del Milan Davide Bartesaghi (qui trovi le sue parole pronunciate in conferenza alla vigilia del match). La partita degli 'Azzurrini' sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Rai Due, mentre sarà visibile in streaming sull'applicazione 'RaiPlay'. Per l'esterno rossonero si tratta di una grande occasione per lanciare un messaggio forte al C.t. Gennaro Gattuso in vista dei possibili Mondiali.