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Milan, Bartesaghi oggi in campo con l’Italia Under 21: orario e dove vedere la partita

Milan, Bartesaghi impegnato con la Nazionale U21: cosa c'è da sapere
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, oggi sarà in campo con la Nazionale Under 21 per la gara contro la Macedonia del Nord. Ecco a che ora e dove sarà possibile seguire il match
Redazione

Quest'oggi un po' di Milan in campo con la maglia azzurra. Ovviamente non parliamo del playoff Mondiale della Nazionale maggiore, impegnata questa sera nel match contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, ma della selezione Under 21.

Alle ore 18:15, infatti, i giovani azzurri del C.t. Silvio Baldini saranno impegnati al 'Carlo Castellani' di Empoli per la settima giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. L'Italia ospiterà la Macedonia del Nord, in un match che la Nazionale U21 deve vincere per avvicinarsi al primo posto del girone occupato dalla Polonia.

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In campo, a meno di sorprese, ci sarà il difensore del Milan Davide Bartesaghi (qui trovi le sue parole pronunciate in conferenza alla vigilia del match). La partita degli 'Azzurrini' sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Rai Due, mentre sarà visibile in streaming sull'applicazione 'RaiPlay'. Per l'esterno rossonero si tratta di una grande occasione per lanciare un messaggio forte al C.t. Gennaro Gattuso in vista dei possibili Mondiali.

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