Milan, Modric verso il rinnovo? Derby, ecco le formazioni. Cardinale a Milano!

Le top news della giornata di oggi, sabato 07 marzo 2026, del Milan: dalla Serie A al calciomercato, tutte le novità
Nella giornata di oggi, sabato 07 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto l'imminente  derby contro l'Inter, in programma domani a San Siro. Spazio, però, anche al calciomercato! Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it.

Dopo il rinnovo di Mike Maignan, il Milan continua a lavorare per confermare altre pedine. Dopo mesi e mesi, secondo la nostra redazione, Luka Modric dovrebbe aver deciso di proseguire la avventura con il Milan! 

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è arrivato quest'oggi a Milano. Domani sera, il presidente rossonero sarà tra gli spalti di 'San Siro' per assistere al derby di Milano. Nella giornata, intanto, ha fato visita alla squadra nei pressi di Milanello .

Dopo la vittoria contro la Cremonese il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per il derby contro l'Inter di Chivu , in programma domani sera alle ore 20.45 Chi scenderà, però, in campo? Tra conferme e altro, queste dovrebbero essere le scelte degli allenatori!

Nel frattempo che i tifosi rossoneri aspettano il derby d domani sera, in casa Milan si festeggia. Nella giornata di oggi, la formazione u16 allenata da Marco Parolo  ha vinto contro l'Inter per 1-0. Decisivo il gol di Piazza al minuto 33.

