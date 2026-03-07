PROSSIMA SCHEDA
CARDINALE A MILANO—
Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è arrivato quest'oggi a Milano. Domani sera, il presidente rossonero sarà tra gli spalti di 'San Siro' per assistere al derby di Milano. Nella giornata, intanto, ha fato visita alla squadra nei pressi di Milanello .
PROBABILI FORMAZIONI—
Dopo la vittoria contro la Cremonese il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per il derby contro l'Inter di Chivu , in programma domani sera alle ore 20.45 Chi scenderà, però, in campo? Tra conferme e altro, queste dovrebbero essere le scelte degli allenatori!
PRIMO DERBY VINTO—
Nel frattempo che i tifosi rossoneri aspettano il derby d domani sera, in casa Milan si festeggia. Nella giornata di oggi, la formazione u16 allenata da Marco Parolo ha vinto contro l'Inter per 1-0. Decisivo il gol di Piazza al minuto 33.
