Milan, Cardinale arriva a Milanello in vista del Derby contro l’Inter | Pm

Gerry Cardinale numero uno del Milan e di RedBird è arrivato da pochi minuti a Milanello alla viglia del derby tra Milan e Inter

"Ci fa molto piacere. Nell'ultimo mese è già venuto due volte, domani viene allo stadio. È la proprietà, tutti vogliono costruire un Milan importante ed è giusto che la proprietà sia vicina, come sta facendo. Tutti molto contenti". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Gerry Cardinale è arrivato a Milanello alla vigilia del derby tra Milan e Inter. Ecco il video dal nostro inviato Stefano Bressi.