Una giornata a dir poco positiva per il settore giovanile del Milan . I rossoneri dell' U16 vincono il primo derby del weekend contro l'Inter ! In questa settimana erano in programma ben 3 incontri contro i nerazzurri, con il più importante che verrà disputato domani sera a San Siro alle ore 20:45 tra le prime squadre.

Milan, primo derby conquistato!

A festeggiare, nel frattempo, è toccato alla formazione di Marco Parolo, che ha vinto contro i nerazzurri per 1-0: a segno Piazza al 33 esimo minuto di gioco. C'è però da ricordare anche il prossimo impegno: domani alle ore 14.00, presso il PUMA House of Football scenderà in campo l'under15, in attesa del derby della serata. Ecco, di seguito, il tabellino e formazioni della gara: