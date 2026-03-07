MILAN U16-INTER U16 1-0
Marcatori: 33' pt Piazza (M)
MILAN U16: Galimberti; Marchello, Bacuzzi, Begmetyuk, Ghislini, Carbone, Sorrentino, Piazza, De Nicola, Marasco, Kateete. A disp.: Marchini, Cogliati, Bettinelli, Ametrano, Bernabè, Ambrosoli, Borsa, Esposti, Jadid. All. Parolo
LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic cerca il riscatto: la magia del derby per trovare il primo gol del suo 2026
INTER U16: Costante; Seghezzi, Bagnara, Omini G., Forlani, Lucarelli, Palmini, Ferri, Menegazzo, Omini P., Penta. A disp.: Locatelli, Parisi, Poltronieri, Di Carlo, Marchesi, Keqi, Broinas, Vanacore, Castellarin
Arbitro: Ghanim di Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA