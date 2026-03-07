Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan U16, il derby è rossonero: festeggiano i giovani di Parolo

ULTIME MILAN NEWS

Milan U16, il derby è rossonero: festeggiano i giovani di Parolo

Milan U16, il derby è rossonero: festeggiano i giovani di Parolo - immagine 1
Una giornata a dir poco positiva per il settore giovanile del Milan. L'U16 batte l'Inter nel primo derby del weekend: il tabellino
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una giornata a dir poco positiva per il settore giovanile del Milan. I rossoneri dell' U16 vincono il primo derby del weekend contro l'Inter! In questa settimana  erano in programma ben 3 incontri contro i nerazzurri, con il più importante che verrà disputato domani sera a San Siro alle ore 20:45 tra le prime squadre.

Milan, primo derby conquistato!

—  

A festeggiare, nel frattempo, è toccato alla formazione di Marco Parolo, che ha vinto contro i nerazzurri per 1-0: a segno Piazza al 33 esimo minuto di gioco. C'è però da ricordare anche il prossimo impegno: domani alle ore 14.00, presso il PUMA House of Football scenderà in campo l'under15, in attesa del derby della serata. Ecco, di seguito, il tabellino e formazioni della gara:

LEGGI ANCHE

MILAN U16-INTER U16 1-0

Marcatori: 33' pt Piazza (M)

MILAN U16: Galimberti; Marchello, Bacuzzi, Begmetyuk, Ghislini, Carbone, Sorrentino, Piazza, De Nicola, Marasco, Kateete. A disp.: Marchini, Cogliati, Bettinelli, Ametrano, Bernabè, Ambrosoli, Borsa, Esposti, Jadid. All. Parolo

LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic cerca il riscatto: la magia del derby per trovare il primo gol del suo 2026

INTER U16: Costante; Seghezzi, Bagnara, Omini G., Forlani, Lucarelli, Palmini, Ferri, Menegazzo, Omini P., Penta. A disp.: Locatelli, Parisi, Poltronieri, Di Carlo, Marchesi, Keqi, Broinas, Vanacore, Castellarin

Arbitro: Ghanim di Milano

Leggi anche
Fofana, la notte della verità: il derby può cambiare tutto. L’arma tattica di Allegri
Milan, Allegri risponde alle voci sul futuro. Cardinale a Milanello pre derby. Colpo dalla Serie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA