Durante l'ultimo periodo, il calciatore è stato spesso relegato in panchina. Durante la trasferta di Cremona, però, ha giocato la sua partita migliore che è riuscito a fargli spazzare via la 'concorrenza' per una maglia nel derby di domani sera contro l'Inter.
Il punto più basso della stagione, però, l'ha toccato proprio contro il Genoa. Il francese ha fallito un gol clamoroso davanti alla porta a causa di un vero e proprio scivolone. Ovviamente, il contraccolpo mentale dovuto dal grande errore, ingigantito ancora di più dai tifosi rossoneri, ha avuto il suo effetto anche nelle gare successive.
Dal match contro il Genoa (8 gennaio) in poi, Fofana ha messo in campo prestazioni non proprio brillanti, alternandole ad altre molto positive. Nelle 9 gare successive, ne ha giocate ben 6, ma solo 4 da titolare. Tra queste risulta anche la partita contro la Cremonese.
A Cremona, il francese è risulto a dimostrare di aver ritrovato la sua condizione iniziale. Allegri, molto probabilmente, lo confermerà come titolare nel derby. Proprio domani, infatti, Fofana potrebbe rivelarsi una vera e propria arma tattica in più. L'Inter, dopo Modric e Rabiot, dovrà preoccuparsi anche degli inserimenti di Fofana.
Una cosa è certa. Il derby dirà molto sulla stagione dei rossoneri, soprattuto per Fofana: il francese può giocarsi la cessione in questa importante partita, oppure riconquistare totalmente la fiducia di Max Allegri.
