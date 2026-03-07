Se c'è un giocatore che durante questa stagione calcistica ne ha vissute almeno altre 2 è Youssouf Fofana: una notte per 'cambiare'...

Se c'è un giocatore che durante questa stagione calcistica ne ha vissute almeno altre 2 è Youssouf Fofana. Il campionato del centrocampista francese è iniziato nel migliore dei modi: maglia da titolare e piena fiducia da parte di Massimiliano Allegri. Durante il cammino, però, qualcosa è cambiato: forse qualche inciampo che gli è costato caro.